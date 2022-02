#covid-19

Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 157 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 1º de fevereiro. O número de infectados subiu para 101.417 em todo o estado. (…) Seis óbitos foram registrados nesta terça-feira, 1º de fevereiro, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.877 em todo o estado. (…)

oestadoacre