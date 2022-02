Presidente Nicolau abre ano legislativo (v)

#aleac

Com participação de representantes dos poderes, Nicolau Jr. abre ano legislativo com sessão virtual

Com o Acre na bandeira amarela, que impõe uma série de restrições por causa da COVID , o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, abriu nesta terça-feira (1), o ano legislativo com uma sessão virtual. Com a presença da maioria dos deputados e de representantes dos poderes, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Roberto Barros, o Procurador Geral de Justiça, Danilo Lovisaro, a Defensora Publica Geral, Simone Santiago e o presidente do TCE, Ronald Polanco, o secretário de governo, Alisson Bestene, anunciou a mensagem governamental, lida pelo diretor da SEGOV, jornalista Jefson Dourado.

Em seguida, a palavra foi facultada aos deputados que agradeceram a participação de todos e desejaram um ano legislativo produtivo.

Nicolau Junior justificou o modelo virtual da sessão, mantido até o próximo dia 28, em respeito as medidas sanitárias de combate à COVID e defendeu o amplo debate entre as instituições.

“Queremos cada vez mais estreitar e fortalecer os laços políticos entre os poderes. Esta casa é defensora da democracia e estaremos todos os dias atuando na defesa dos direitos do nosso povo”, garantiu o presidente.

A ALEAC volta a realizar nova sessão nesta quarta-feira (2), com início previsto para as 10H, horário regimental.

(aleac)