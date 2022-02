#cruzeiro

Brasil 61 – Cruzeiro do Sul teve mil casos de dengue registrados em 2021. Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo também registraram alta incidência da doença. Em Mâncio Lima, além da dengue, a chikungunya também preocupa. A situação em Epitaciolândia também preocupa, com 240 registros. Moradores da cidade são chamados a reforçar as ações de combate ao Aedes aegypti, que além da dengue, também transmite febre amarela, zika e chikungunya. (…) oestadoacre