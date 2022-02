Há três anos GladsonC adia o Gov GladsonC

#insegurança

No anúncio do abono obrigatório das sobras do Fundeb aos professores, o governo fez cinco anúncios de valores e só o último valeu…Agora a reposição salarial das perdas da inflação aos servidores públicos está demorando porque o governo não tem segurança em anunciar ao índice, que deveria ser 51%, mas o governador GladsonC deverá fazer oba-oba com míseros 10%…que, em cima de migalhas, continuarão sendo migalhas…São três anos de adiamentos de GladsonC adiando ele mesmo… (segue…)

A propósito, o Dieese divulgou nesta segunda o valor do Salário Mínimo necessário para um casal e dois filhos…6 mil Reais (Mil Dólares) ou 6k como dizem atualmente…é o que recebem alguns privilegiados das castas conhecidas do Acre a título de auxílio qualquer coisa…mas o SM real mesmo é R$ 1,2 mil. (J R Braña B)