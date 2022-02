Dep Nicolau: ‘Unidade na aprovação de concurso da PM

#aleacdivulgação

Demonstração de unidade”, diz Nicolau sobre aprovação da idade para concurso da PMAC

Por unanimidade os deputados estaduais aprovaram na sessão desta terça-feira (8), o projeto que ampliou de 30 para 32 anos, a idade para os candidatos que pretendem participar do concurso das Forças de Segurança.

Com duas emendas, a proposta do executivo foi aprovada no plenário virtual. Para o concurso de soldado da Polícia Militar, a idade máxima é de 32 anos no dia da inscrição. Para oficiais a mesma idade, porém com a exigência do diploma do curso de direito. Para oficial do bombeiros, qualquer nível superior.

O presidente da ALEAC, Nicolau Junior disse que a aprovação da proposta com as emendas, mostra que os deputados estão unidos pelo mesmo propósito. Ele observou que situação e oposição atuaram de forma conjunta para encontrar a melhor maneira de contemplar a maioria.

“Demos um grande passo. Uma demonstração de unidade, com respeito mútuo entre os colegas que teve como resultado a aprovação dessa importante matéria”, destacou Nicolau.

(aleac)