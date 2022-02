Acordo Kassab-Lula é sonho de consumo no Acre

#psdkassab

Um possível acordo do PSD de Gilberto Kassab com Lula em plano nacional interessa muito ao salão paroquial acreano oposicionista…Kassab, pressionado pelos seus do Acre – exigiria apoio total, por exemplo, do PT a Petecão…e a ‘chapa dos sonhos’ estaria definida: Petecão e JV, governo e senado, respectivamente.

Todo partido sabe que uma disputa de senado sem um candidato forte ao governo é perigo total…loteria…sabe também que quem puxa campanha é o candidato majoritário, o nome ao governo…não é o candidato ao senado.

Agora a pretensão: querer que o Acre interfira num acordo nacional envolvendo Lula e o PSD.

Em tempo: elogio de Kassab ao PT é carta de seguro. Parvo, o presidente do PSD nunca foi.

J R Braña B.