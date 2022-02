Governo segue enrolação com professores…

#professores

Rosana, presidenta do Sinteac

-As escolas continuam abandonadas, caindo porta, telhas, e várias outras situações, também não cumpriram os outros pontos. Estamos cumprindo as 72h para deflagração da greve, mas em paralisação, fazendo movimento. Vamos esperar a proposta do governo. Na sexta [11] disseram que estavam com a proposta e que vão fazer uma conversa com o Tribunal de Contas, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, e hoje [segunda, 14] estariam nos entregando”, disse Rosana.

Governo, por meio de porta-voz (que nem sabe o que fala – oestadoacre), segundo o G1.

-O governo reforça que não irá agir de forma irresponsável, por isso, está se cercando de todas as medidas para não prejudicar a folha de pagamento”, disse a porta-voz do governador, Mirla Miranda.

Em tempo: escola ameaçada de fechar definitivamente teve reunião de país com gestão escolar…movimento vai crescer em defesa da permanência da Escola Clícia Gadelha

oestadoacre