#enem

10 estudantes no país inteiro conseguiram a nota máxima 1.000 em redação no Enem. Sete dos dez são do Nordeste. Basta andar pelo Nordeste e conversar com as pessoas para perceber o nível de consciência que têm da vida, do país. Os jovens, especialmente…mas os adultos também. Não é por acaso que Bolsonaro não se cria na região.

J R Braña B.