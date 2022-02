#gasolina

A picaretagem com o preço do combustível é tão desavergonhada, com ajuda e omissão do governo federal que mantem a paridade com o Dólar, que nem este tendo reduzido sua cotação frente ao Real, como acontece nesta quarta-feira (5,10) os preços nos postos reduzem…mas quem liga pra isso?!!!

J R Braña B.