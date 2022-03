Presidente da Assembleia pede por Mâncio Lima

#aleacdivulgação

Durante entrega de hospital de Mâncio Lima Nicolau apresenta reivindicações ao governador

Por muitos anos os moradores de Mâncio Lima que precisavam de serviços médicos tiveram que se deslocar até Cruzeiro do Sul porque o hospital da cidade não oferecia os mínimos serviços. Nesta segunda feira, 7, o governador Gladson Cameli entregou as obras de reforma e ampliação da unidade, colocando fim a esse sofrimento. Com um investimento de R$ 3,7 milhões, o Estado modernizou a unidade com equipamentos para exames mais complexos.

Presente na solenidade, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, enalteceu o trabalho da equipe de governo e destacou a importância da cidade de Mâncio Lima para a economia regional. Nicolau aproveitou o momento para apresentar ao governador uma série de reivindicações para a região, onde no mês passado Nicolau fez uma extensa visita.

“Quero aproveitar governador, para pedir, que o senhor disponibilize um convenio de um milhão de reais para que a prefeitura possa comprar um milhão de mudas de café para distribuir pra esse povo que precisa aqui. Assim a gente vai incentivar a agricultura. Tem ainda a reforma da ponte do igarapé branco, que dá acesso ao ramal dos Caetanos, importante para o escoamento da produção e o ramal do Polo”, disse.

O presidente ainda fez referências positivas ao trabalho do deputado federal Alan Rick, autor da emenda que permitiu quase a totalidade da obra do hospital, e ao secretário da Infra Estrutura, Cirleudo Alencar, que, segundo Nicolau, tem ajudado a tirar do papel obras importantes para a população acreana.

