IRPF 2022: No Acre mais de 25 mil já entregaram declaração

#IR

IRPF 2022: No Acre mais de 25 mil já entregaram a declaração

A expectativa é que 86.764 contribuintes em todo o estado cumpram a obrigação com o fisco federal em 2022.

Até as 14h de hoje, 18/3, 25.401 contribuintes entregaram a declaração em todo o estado do Acre. Já 2ª Região Fiscal que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 332.300 contribuintes cumpriram a obrigação com a Receita Federal.

Obrigatoriedade de Apresentação

Entre os contribuintes que estão obrigados a apresentar a declaração estão aqueles que em 2021:

receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.

obtiveram receita bruta em relação à atividade rural superior a R$ 142.798,50.

receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00.

obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

tiveram, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00.

Confira as demais obrigatoriedades no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal/ ptbr/assuntos/meu-imposto-de- renda)