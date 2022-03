#fpmacre

Brasil61

FPM: Prefeituras do Acre recebem quase R$ 4,6 milhões; repasse aos municípios do estado é 14,3% inferior ao do mesmo período do ano passado

As prefeituras do Acre receberam cerca de R$ 4,6 milhões do FPM na sexta-feira (18). O montante é menor do que os cofres municipais embolsaram no mesmo período do ano passado. O valor total repassado aos municípios brasileiros foi de R$ 920,4 milhões.

(…)