Pres da Aleac: Empenho parlamentar e do governo em favor dos servidores

#aleacdivulgação

Presidente da ALEAC destaca atuação de deputados e empenho do governo na aprovação dos benefícios para servidores

O empenho conjunto dos deputados, da base do governo e oposição permitiu que a Assembléia Legislativa apreciasse e votasse no mesmo dia, os projetos considerados prioritários para os servidores estaduais, principalmente da Saúde.

O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, fez justiça ao encerrar a votação e destacou o trabalho conjunto dos colegas e o empenho do governo em encaminhar os projetos. Na avaliação dele, foi graças ao entendimento entre as bancadas que os deputados conseguiram destravar a pauta, analisar as matérias e aprovar

o Auxílio Saúde de R$ 400 e a Etapa Alimentação de R$ 500 para os servidores da Saúde do Acre que serão pagos até o final do ano.

“Quer aqui parabenizar o sindicato, os vinte e quatro deputados estaduais porque a gente conversou e avançou. Tenho que reconhecer também que o governo foi sensível. Porque temos a nossa luta, a luta dos sindicatos, mas o governo não abrir as portas a gente não consegue também. Claro que vocês merecem muito mais, e eu tenho certeza que o governo também que isso. Então agradeço o empenho de todos os deputados e dizer que a gente sempre atua olhando para vocês”, disse Nicolau.

(aleac)