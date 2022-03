#educação

Em tempo: e no Acre o governo GladsonC com sua secretária Socorro Neri querem fechar o caixão da atividade de professor na rede pública estadual acabando com conquistas já consagradas ao longo do tempo…sem falar no aumento salarial(5%) bem abaixo da inflação…muitos professores hoje no Acre vivem em extrema dificuldade econômica devido aos precários salários.

oestadoacre