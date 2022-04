GladsonC estende auxílio-militar a aposentados (chupa, educação e saúde!)

#aposentados

Do site do governo do Acre

O governador Gladson Cameli sancionou, na noite desta sexta-feira, 1, a Lei Estadual n° 3.923, que cria o auxílio-aptidão militar. A assinatura ocorreu durante a solenidade de posse do novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.

De acordo com o texto publicado em edição extra do Diário Oficial, a vantagem financeira será repassada mensalmente e contempla todos os militares estaduais do Acre, incluindo aposentados da reserva remunerada. O auxílio indenizatório é destinado ao custeio de despesas de saúde, manutenção do respectivo condicionamento físico e operacional. (…)

Em tempo: aposentados da Educação e Saúde são excluídos de todos os auxílios em seus salários miseráveis e congelados…é o tratamento seletivo que o governo GladsonC dá aos servidores públicos…Anotem, aposentados!!!…Mais que anotem: organizem-se politicamente para exigir seus direitos de terem uma vida de aposentados digna. Sem organização política, a vida do aposentado será eternamente muito ruim no Acre (e no Brasil)

Em tempo 2: Quer ver esse governador feliz é só ver as fotografias dele com pessoas fardadas…militares, óbvio!

J R Braña B.