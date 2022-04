BR: Emprego para matar…(ouça)

#br

Guga Noblat, jornalista

-Se Bolsonaro ofereceu cargos no Planalto para matarem o miliciano Adriano, estamos diante de um chefe de milícia que usa o Brasil em suas tramoias. Não que seja uma novidade, essa suspeita já era aventada.

Folha de S. Paulo divulga áudio…ouça abaixo…é o Brasil que nos meteram…

EXCLUSIVO | Escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há dois anos mostra uma irmã do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão. Leia em https://t.co/cufv1JxJIt pic.twitter.com/IcAy5jtyIs

— Folha de S.Paulo (@folha) April 6, 2022