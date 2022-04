25 mil ficaram sem energia em 2021 no Acre

#energia

Energisa, divulgação

Nesta semana, uma intervenção de populares na rede elétrica que atende a região da Transacreana interrompeu o fornecimento para mais de 1.500 clientes. A Energisa Acre identificou um arame (peia) em um trecho da linha de distribuição, e faz o alerta sobre as consequências dessas ações.

Arremessar objetos, vandalismo ou tentar fazer qualquer tipo de manuseio na rede de energia foram ações que deixaram mais de 25 mil clientes sem energia elétrica no Acre, em 2021. Para evitar esse tipo de ocorrência, a Energisa ressalta que somente as suas equipes podem fazer as intervenções no sistema elétrico. (…)

oestadocre