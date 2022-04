#oestadoacre

Sindicalista do Sindicato dos Professores, o professor Edileudo Rocha, disse que a falta de sustentabilidade do Acre Previdência põe em risco salários dos aposentados…’Vai chegar o momento que faltar dinheiro para pagar os salários dos aposentados…Já vi com um advogado se dá para voltar ao INSS. O RBPrevi da prefeitura de Rio Branco está tranquilo…’…Assista conversa abaixo…

