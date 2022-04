Ifac abre seleção no Campus Xapuri (Química e G Ambiental)

#ifac

Ifac Campus Xapuri abre seleção para os cursos de Química e Gestão Ambiental

O Campus Xapuri, do Instituto Federal do Acre (Ifac), publicou nesta segunda-feira, 11, o edital do processo seletivo simplificado para o preenchimento das vagas remanescentes nos Cursos Superiores de Licenciatura em Química e Tecnologia em Gestão Ambiental, ambos com aulas no período nortuno. As inscrições poderão ser realizadas presencialmente no Ifac ou pela internet, dos dias 12 a 19 de abril.

Clique aqui para acessar o edital