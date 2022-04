#grupo

Acabo de receber um convite…‘#GladsonMerepresenta’….

(…)

Em tempo: Já são quase 4 mil no grupo ‘#GladsonMeRepresenta’….Olha aí, concorrentes de GladsonC ao governo! Em tempo dentro do Em Tempo: Sou eu me represento, excelência! Obrigado!

J R Braña B.