Música da liberdade: El llanto de mi madre…♬♬♬

#musica

El llanto de mi madre (O pranto de minha mãe) – ritmo: yaraví triste

Los Jairas, de Bolívia, surgiram no final da década de 60 (1966), quando os movimentos sociais populares na América Latina foram muito reprimidos por ditaduras em série no Continente…a voz é de Yayo (Edgar Jofre Mariscal), líder do grupo e que hoje, com 85 anos – vive na Suíça e mantém Los Jairas com outros componentes…

Versos fundamentais em Quechua e Español:

¿Ima phuyun jaqay phuyu, Yanayasqaj wasaykamun? Mamaypaj waqayninchari Paraman tukuspa jamun. (¿Qué nube será esa nube, que ennegrecida se aproxima? Será tal vez el llanto de mi madre, que en lluvia se ha convertido….) tradução: Que nuvem poderia ser essa nuvem que se aproxima escurecida? Talvez seja o pranto de minha mãe, que se transformou em chuva…

J R Braña B.