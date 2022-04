IFAC: Cruzeiro abre 500 vagas para curso MEI

#ifac

Ifac Cruzeiro do Sul abre 500 vagas no curso de Microempreendedor Individual

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu as inscrições para seleção de alunos para o Curso de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) ofertado pelo Programa Qualifica Mais Progredir, no município de Cruzeiro do Sul. O curso será presencial, gratuito, com aulas no período vespertino nas escolas Comandante Braz de Aguiar e Tancredo Neves. Ao todo, são ofertadas 500 vagas. (…)

