Sorteio de PIX para quem assistir vereadores em Sena

#sena

A população da cidade nem liga para o que ocorre na Câmara de Vereadores do município…as galerias ficam às moscas durante as sessões (uma vez por semana, o que é ridículo!)…para resolver o problema, o vereador Gilberto Diniz (que já foi deputado estadual) sugere sortear aos presentes um valor em dinheiro, que seria pago na hora, via PIX.

Fato: a não presença das pessoas nas sessões da Câmara de Vereadores em Sena diz mais sobre o trabalho/desempenho dos edis do que sobre o desinteresse da população.

J R Braña B.