#tarauacá

Senador Petecão e o governador GladsonC, que vão ser concorrentes na disputa ao governo se deram um segundo de trégua no final de semana….foi em Tarauacá, durante evento de comemoração do aniversário de 109 anos da cidade (segue video abaixo com entrevista de Petecão em Tarauacá)

Em tempo: Petecão dá entrevista em Tarauacá..assista abaixo..

oestadoacre