Privilegiados dos governos do PT do Acre cospem no prato (vídeo)

#privilegiados

Dois fazendeiros/pecuaristas da elite do Acre – que eram da cozinha, do quarto e sala dos governos do PT – agora dizem que eram obrigados a concordar com tudo senão iam ‘pra senzala’…Quem mora no Acre sabe que isso não é verdade…O que eles sempre quiseram e suas falas comprovam – é que o Estado e os Governos de plantão sirvam a seus interesses (desde o Nabor, contam..)…e não aos interesses da população…Essa declaração desses senhores é pedagógica e deve servir para orientar os humilhados servidores públicos, trabalhares do setor privado em geral a votar…o que esses senhores ricos defendem são governos como o governo de GladsonC, que são extensões de seus interesses de classe, de grupos de empresários…e esses interesses não servem aos assalariados empobrecidos públicos e privados…muitos menos aos milhares de desempregados do Acre….assista…se vomitar de nojo, é normal…

Os fazendeiros/pecuaristas que tiveram tudo nos governos do PT do Acre….vejam agora o que disseram num podcast local em Rio Branco – pic.twitter.com/XQ1Q1W6jfJ — oestadoacre (@Oestadoacre) April 30, 2022

Em tempo: parabéns ao Luciano que conseguiu arrancar essa pérola que vai servir para abrir a mente das pessoas com mentes fechadas no Acre agora nas eleições.

J R Braña B.