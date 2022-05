OAB: Dos 6 cursos de Direito no Acre só 1 se salva

#oab

OAB recomenda apenas um curso de direito no Acre

Selo OAB Recomenda é concedido a apenas 17% do total de estabelecimentos de ensino jurídico autorizados pelo Ministério da Educação no Estado

A 7ª edição do Selo OAB Recomenda, em 2022, avalizou que um curso de direito – entre os seis em funcionamento no Acre, segundo dados do Ministério da Educação -, atende aos requisitos mínimos de qualidade avaliados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A chancela busca destacar os cursos jurídicos que, efetivamente, têm qualidade no país. Clique aqui e conheça os cursos aprovados. (…)

Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, que presidiu a Comissão Especial para Elaboração da 7ª Edição do Selo OAB Recomenda, os números revelam a necessidade de frear a proliferação desenfreada de cursos de direito e a ampliação irresponsável de vagas naqueles já existentes. (…)

-Observamos um cenário bastante preocupante, com cerca de 17% dos cursos jurídicos no Acre atendendo a parâmetros mínimos de qualidade evidenciados pelo Exame de Ordem -, explica Marco Aurélio de Lima Choy, presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem. (…)

