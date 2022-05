Bom dia! Uso do FGTS por votos

#bomdia

Bolsonaro prepara pacote com uso de recursos do FGTS com vistas a aumentar popularidade às vésperas da oficialização da campanha eleitoral. As propostas permitirão o uso do FGTS de mulheres trabalhadoras para o pagamento de creches de seus filhos e amplia prazos e limites para contratos de aprendizes. A ideia: ‘criação de uma linha de reembolso de creche para filhos entre quatro meses e cinco anos de idade ‘ e a outra ideia ‘é permitir que as mulheres possam usar o FGTS para pagar cursos de qualificação.’, conta O Globo edição desta quarta.

Concretamente: nada de uma política que incentive a geração de emprego….é o governo Bolsonaro !

J R Braña B.