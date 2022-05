Prefeito Bocalom anuncia 05 grandes obras na capital (f)

#prefeito

Valor previsto para investimentos, segundo o prefeito Bocalom, em evento hoje na Fieac (Federação das Indústria do Acre): 220 milhões. Além de empresários, esteve presente na solenidade, o senador Sérgio Petecão (PSD)

Bocalom, prefeito

-São 248 milhões economizados e daqui a pouco serão um monte de placas anunciando essas obras na nossa cidade

-Nessas obras vão ganhar, além da cidade e população, empresários pequenos, médios e grandes…mas quero material de primeira…não me venham com tinta de segunda…a prefeitura quer tudo de primeira.

Foi anunciado ainda, fora as obras em maquetes eletrônica abaixo, a revitalização da Via Chico Mendes e os primeiros 32 apartamentos para famílias vítimas da última enchente, que serão construídos no bairro do Rui Lino.

Mercado central de Rio Branco

Terminal central da cidade

Viaduto da Ceará

Sede do Rio Branco Previdência

Câmara de Vereadores de Rio Branco

Imagens prefeitura de Rio Branco e foto Sérgio Vale (capa)

