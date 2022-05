#preços

A ANP decidiu que os postos agora apresentem seus preços com duas casas decimais. Antes eram três. A norma entrou em vigor neste sábado…concretamente a medida não altera em nada o preço alto da gasolina e do diesel, só ‘facilita mais a compreensão do cliente’, entende a Agência Nacional do Petróleo.

oestadocre