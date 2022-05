Petecão: ‘Boca vai dar show com 280 milhões, imagina se fossem 800’

#petecão

Dep Petecão ironiza governador GladsonC com investimentos que serão feitos em Rio Branco pelo prefeito Bocalom.

‘R$ 280 milhões estão sendo injetados na economia. 125 obras, entre elas:

Viaduto da Ceará;

Edifício garagem no Centro da cidade;

Revitalização do Calçadão da Benjamin Constant;

Habitações de interesse social;

Praça do Mercado;

Terminal Urbano;

Mercado Elias Mansour;

Mercado São Francisco;

Revitalização da Avenida Chico Mendes;

Ponte sobre o Igarapé Judia.

Graças ao nosso trabalho, no Senado, foi possível trazer recursos para execução dessas obras estruturantes. Parabéns, Boca! Com R$ 280 milhões você vai dar esse show! Imagina o que você faria com R$ 800 milhões?’

(Senador Petecão)

oestadoacre