#ifac

Estão abertas inscrições para o Processo Seletivo 2022/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. (…) As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo/

oestadoacre