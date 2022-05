pecuarista

O pecuarista Geraldo Pereira, que participa toda terça-feira no canal oestadoacre.com (no youtube, facebook e twitter) disse que a responsabilidade pela caresstia da carne no Acre é do sindicato dos frigoríficos e do varejo….‘ao defender o setor dele, os frigoríficos, ele (representante do sindicato) atacou os pequenos produtores’...veja a declaração…

