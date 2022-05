5G pura: Até julho Rio Branco terá antena instalada

5G

Com diz a Anatel, o 5G ainda não está disponível em nenhuma localidade do Brasil. As empresas privadas (nunca esqueça, privadas ) dizem que enfrentam dificuldades para instalar as tecnologias nas principais capitais.

Claro e Tim, as maiores operadoras, conforme o edital, devem providenciar uma antena de ‘5G puro’ para cada 100 mil habitantes em todas as capitais até o final do mês de julho. (mas não é certo esse prazo, que pode atrasar mais uns dois meses)

Rio Branco, por exemplo, precisará pelo menos de 04 antenas ‘5G pura’…No município de São de Paulo esse número sobe para 123 antenas devido aos mais de 12 milhões de habitantes.

Concretamente, o Acre e o Brasil não sabem o que é uma internet de altíssima velocidade….porque por aqui tudo só chega depois que os países centrais já experimentaram e resolveram conceder porque já estão pensando/desenvolvendo algo mais avançado…é decepcionante, mas é verdade.

Não tem nem comparação a internet, por exemplo, na França, com a internet que se tem aqui em Rio Branco ou mesmo em São Paulo, num hotel qualquer…a diferença é oceânica. Você toca na tecla e o site/endereço que você digitou pula na tua frente…enquanto a nossa fica car-re-gaaaan-do uma vida de 10, 15 segundos…

Traduzindo a internet no Acre: baixa velocidade e alta latência, que é o tempo demorado entre envio e recebimento da informação

Só mais um exemplo indecente…a internet nas escolas da rede estadual do Acre é outra vergonha alheia… do governo…!

J R Braña B.

