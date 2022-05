eua

No país que dirige o mundo com o seu ainda poderio bélico, 1 milhão de pessoas perderam a vida por conta do covid-19….maioria de negros, imigrantes, latinos…pobres de toda espécie. Num outro país, governado por um governo sem escrúpulo social, morreram mais 650 mil…e milhões passam fome diariamente.

J R Braña B.

oestadoacre.com