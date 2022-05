#gladsonc

Gov GladsonC

-Tomei ayahuasca, fiz o ritual deles (indígenas) e tudo que tinha direito e estou renovado.

Em tempo: sua excelência é avançado no comportamento e no respeito às culturas tradicionais e conservador, seletivo e atrapalhado nas ações de governo…poderia igualar as coisas.

Em tempo 2: ele disse também, segundo a repórter Sandra Assunção(ac), que vai vencer a eleição no primeiro turno…aí já é outra viaaaaagem do governador…

J R Braña B.

oestadoacre