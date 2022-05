Petecão: ‘Segurança pode perder 14 milhões’

segurança

Segurança Pública do Acre pode perder R$ 14 milhões alerta Petecão

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), alertou o Governo Estadual, nesta segunda-feira, 16, sobre a possibilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP perder quase R$ 14,8 milhões em verbas vindas do Ministério da Justiça para aparelhamento das forças de Segurança Pública do Acre.

A verba faz parte de emenda da bancada federal no valor de 20 milhões de reais, destinada a aquisição de veículos, viaturas, aparelhos de informática, armamento e munições dentre outros itens para equipar as forças policiais e o Copo de bombeiros do Acre.

De acordo com o Ofício recebido pelo Ministério da Justiça, grande parte dos recursos viabilizados pela bancada federal em 2019 estão sem processos licitatórios e podem vim a ser cancelados em 31 de dezembro, caso o governo estadual não cumpra um cronograma estabelecido pelo Ministério.

Petecão voltou a fazer duras críticas ao governo estadual pela demora nos processos de licitação. De acordo com o parlamentar, a bancada destinou verbas para a Segurança Pública no acre em 2017, no valor de R$ 39 milhões e 2019, no valor de R$ 20 milhões e boa parte não foram licitados. “Do valor que a bancada destinou em 2017 (R$ 39 milhões) para a segurança pública no acre, quase 9 milhões estavam praticamente perdidos por falta de licitação, conseguimos contornar a situação no Ministério. Agora, há a possibilidade de perder outros R$ 14 milhões da emenda de 2019 pelo mesmo motivo, falta de licitação”, afirmou Petecão.

