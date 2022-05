Petecão: ‘Um dia para ficar guardado no meu coração’ (f)

Petecão

Sérgio Petecão, candidato ao governo do Acre

-Um dia pra ficar marcado no meu coração. Lançamento da chapa que vai caminhar ao meu lado no maior desafio da minha vida. Com a bandeira do meu Acre sempre nas mãos e amor no coração, estou pronto para encarar esse chamado em busca de dias melhores. A minha história de luta pelos que mais precisam ganha uma nova página. Com a força do povo, vamos juntos construir um Acre de oportunidades! Vai dar certo !! Não tenho dúvidas disso !!!

Em tempo: agora começa a subida de verdade rumo ao topo da montanha: o Palácio Rio Branco!

