Sena Madureira: Circo e sofrimento (v)

sena

Mesmo em viagem não consigo me desligar…e vi e ouvi aqui (em primeira-mão) o momento em que o prefeito de Sena Madureira (Mazinho Serafim) interrompeu aos gritos o deputado Gehlen Diniz, que discursava na tribuna da Assembleia Legislativa.

A cena patética dentro do plenário, ao contrário, só expõe e reforça o quanto esse município está a mercê da própria sorte…

Quase 4 anos do atual governo e 6 de gestão municipal e nada – absolutamente nada – foi feito de relevante em Sena Madureira para que as pessoas que moram lá possam se orgulhar…

A cidade (que nem rodovia tem mais para chegar sem risco à capital) virou chacota com essas cenas sucupiranas tão comuns de uns tempos para cá…

Reaja, Sena Madureira!

Ou reage ou está fadada ao fracasso social, econômico, cultural e político…

Reaja juventude de Sena Madureira!!!

Eu aposto nos jovens!

Em jovens rebeldes, inconformados e contestadores…que, parece, ser escasso, hoje, em Sena….

J R Braña B.

PS: Luis Nassif, jornalista – ‘A facilidade com que Moro vende o peixe de que não houve perdas para o país com a Lava Jato é vergonhoso para a mídia. Se a Petrobras era a vítima, o que justifica as multas gigantescas que pagou nos EUA, com a participação da Lava Jato?’

