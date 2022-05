câmeras…

Após a chacina na favela Vila Cruzeiro, a PM do Rio passará a usar câmera no uniforme dos policiais…foram 23 mortes, segundo a própria polícia o saldo da ‘operação’…Mas o Bope ainda ficará excluído do equipamento.

No Acre nem se cogita o uso de câmeras por policiais….até quando?

