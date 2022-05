Petecão: Professores da Ufac dão sugestão para plano de governo

ufac

Senador Petecão, candidato ao governo do Acre

-Recebi na Tenda Amarela um grupo de professores da nossa querida Ufac, que me entregou sugestões para o nosso Plano de Governo. Fico feliz com os diversos setores da sociedade que estão contribuindo com o nosso projeto. Nosso objetivo é apresentar um plano que seja possível executar, que tenha a participação popular. Se não for assim, não faz sentido.(…)

