Petecão reúne com representantes da Cultura (f)

cultura

-Recebi, na Tenda Amarela, os representantes da Cultura do nosso Estado para falarmos sobre a Lei Paulo Gustavo. A Lei não tira recursos de nenhum outro setor, apenas distribui investimentos do Fundo da Cultura de maneira mais justa. Isso significa que esse dinheiro vai chegar lá em Marechal, em Santa Rosa e em todos os municípios do Acre. Diferente de hoje, que fica concentrado nas regiões Sul e Sudeste. Esse foi um setor muito maltratado pela pandemia. Votei favorável ao projeto e votarei para derrubar o veto. Contem comigo, amigos !!! (Sérgio Petecão)

oestadoacre.com