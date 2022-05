Cultura da violência: Todos querem andar com armas

armas

( )….

Em tempo: só um novo governo, com propósitos humanos, pode mudar essa situação…será preciso nova campanha de longa duração (de vários anos) para mudar a terrível mentalidade bolsonarista incrustada no Brasil nos últimos anos…O estrago é grande!….armas só com a polícia e em situação de extrema necessidade. Arma não é brinquedo muito menos esporte, como muitos querem que seja.

Em tempo 2: Ministério Público tem que ir pra cima….’atiradores desportivos’…só faltava essa…dá licença.!

J R Braña B.

