Futebol: Estrelão completa 103 anos

futebol

Coluna do Façanha

Há exatos 103 anos, precisamente no dia 08 de junho 1919, nascia nos bretões da Floresta Amazônica o glorioso Rio Branco Football Club. Uma agremiação idealizada pelas mãos do advogado amazonense Luiz Mestrinho, então com 27 anos, que chegara à capital acreana para presidir uma comissão de inquérito na agência dos Correios.

A íntegra, aqui

(…)

Em tempo: Estrelão precisa retomar a sua sina do sucesso…e retornar aos campeonatos importantes do Brasil e voltar a ser o Rio Branco…Alencar faz muita falta…isso é certo.!

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)