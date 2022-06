Bom dia! Acabando com tudo antes de sair…

bom dia

Em tempo; lembra do fundo social para a Educação e Saúde criado no governo Lula com a grana do Pré-Sal? Pois é…Bolsonaro e Paulo Guedes vão entregar o que ainda resta de patrimônio nacional antes de serem expulsos pelo voto em outubro.

Em tempo 2: Vídeo dos petroleiros de Minas de ontem…assista abaixo…

Estão acabando com tudo! – Mais refinarias sendo vendidas…agora em Minas. pic.twitter.com/nFr1zrEa59 — J R Braña B. (@jrbrana) June 9, 2022

J R Braña B.

