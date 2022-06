Adeus, Eletrobras brasileira!…(o verdadeiro mecanismo)

eletrobras

ICL/247

Bolsonaro entrega Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina, ao setor privado por R$ 33,7 bilhões

A Eletrobras foi privatizada com a venda de um total de 697.476.856 ações a R$ 42.00 cada

A oferta de ações da Eletrobras movimentou cerca de R$ 33.7 bilhões (US$ 6.9 bilhões). A Centrais Elétricas Brasileiras SA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) venderam um total de 697.476.856 ações a R$ 42.00 cada na noite de quinta-feira (9). Um lote adicional de 104.621.528 novas ações da Eletrobras também foi totalmente vendido.

(Os Papa tudo – J R Braña B.)

Os bancos que executaram o negócio foram Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Econômica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Banco Safra SA. Grandes investidores marcaram presença na operação, entre eles o fundo 3G Capital, dos fundadores da Ambev, e o Banco Clássico, de José Abdalla Filho. A demanda total teria superado os R$ 70 bilhões.

(…)

(ICL/247)

Em tempo: não se viu um ato político pelo Brasil (esquerda, inclusive) contra…só posts na internet, que não resolvem nada…

Em tempo 2: vou repetir: só um país fuleiro, com um governo fuleiro – entrega uma empresa estratégica dessas…pergunte se nos EUA a Eletrobras de lá está na mão de quem? Na China…? Na Alemanha??? Na França…Na Índia..? Tudo estatal…

Em tempo 3: Aqui, energia é apenas mercadoria para empresas sugarem os cidadãos e outras empresas com tarifas absurdas.

Em tempo 4: não vai sobrar nada de poder para o próximo presidente…tudo que é importante sendo repassado do país a empresas (essa é a maior de todas as corrupções)…não existe corrupção no setor público sem a presença do agente privado, de empresas privadas…E essa doação da Eletrobras, tudo indica – é um grande esquema de bilhões contra a sociedade.

Em tempo 5: a próxima…Petrobras…

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)