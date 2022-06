Notícias da Prefeitura de #RB: Aulas suspensas

PMRB

Em tempo: secretária de educação, Nabiha Bestene, e o prefeito Bocalom anunciaram nesta manhã a suspensão das aulas na rede municipal devido aos casos de Covd-19 e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ocorridos em creches da capital

1 – Saerb esclarece dificuldade no abastecimento de água em alguns bairros de Rio Branco – Nos últimos dias o abastecimento de água para algumas regiões da cidade esteve comprometido. Rio Branco possui duas estações de tratamento que produzem em dias normais 1.600 litros de água por segundo, e no momento, a produção encontra-se em 1.280 litros por segundo.

De acordo com Enoque Pereira, diretor-presidente do Saerb, é uma diferença significativa. Ele explica o motivo da dificuldade em manter a quantidade normal na distribuição: “De segunda para cá, vem acontecendo um problema sério, mas na natureza, né! O rio secou. Nós estamos tratando, infelizmente, desde segunda-feira, lama. A ETA foi projetada para tratar até um limite de turbidez. Então tudo isso atrapalha o tratamento”, explicou Enoque. (…)

2 – Prefeito Tião Bocalom garante auxílio financeiro para cadastrados no Programa Família Acolhedora – O Programa consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária. A família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente.

Atualmente em Rio Branco, apenas 4 famílias estão cadastradas no Programa e a meta, ainda para este ano de 2022, é aumentar para 13. Para tal, o prefeito Tião Bocalom garantiu um auxílio de um salário mínimo, para cada família que receber em seu lar uma criança ou adolescente do Programa.

3 – Aos pais e responsáveis pelos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino – Em tempos de pandemia e do novo cenário de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que assola todo o país, inclusive nosso Estado, é importante ligar o alerta e saber quando não levar as crianças ao ambiente escolar. (…) Crianças doentes, devem ser mantidas em casa em observação para que recebam a atenção e cuidados necessários. É uma responsabilidade dos pais e familiares não enviar o filho à escola caso apresente qualquer sintoma como febre, tosse, espirro, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, conjuntivite, vômito ou diarreia. Mesmo que seu filho tenha rinite ou asma, ele não deve comparecer à escola nos dias em que estiver em crise ou adoecido. (…)

4 – Prefeitura de Rio Branco participa do último dia da 1ª Oficina do Comitê Técnico Caisan e Consea – (…) Durante a reunião, as autoridades debateram sobre os eixos norteadores a serem definidos para a criação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com a participação de instituições. Estavam presentes a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Instituto Santa Margarida, que fizeram uma fala sobre a sua atuação e a situação da nutrição alimentar.(…)

5 – Presidente da Amac e também prefeito de Rio Branco entrega mapa de Bujari para a prefeitura do município – Nesta quinta-feira, 9, o presidente da presidente da Associação Municipal dos Municípios do Acre (Amac) e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi recebido pelo prefeito do município de Bujari, João Edvaldo, mais conhecido como “Padeiro”, para entregar o mapa da cidade e assim, facilitar a localização e identificação do perímetro urbano. Além de entregar o mapa, o presidente da Amac comentou sobre uma nova ferramenta que possibilita ter acesso às ruas da cidade para possíveis revitalizações futuras. “A princípio, apenas o mapa, mas a nossa equipe está buscando melhorar isso para a prefeitura poder fazer o trabalho que tem que ser feito”, explica.

6 – Prefeitura age rápido em casos de covid-19 detectados em creche da capital – A secretária Municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, visitou, na manhã desta quinta-feira, 9, a Creche Municipal Olindina Bezerra da Costa, no bairro Jarbas Passarinho, em decorrência da notificação de covid-19 em duas crianças, alunas do local. Nabiha afirmou que a Secretaria de Educação agiu prontamente e realizou todas as determinações das autoridades de saúde, como, por exemplo, a suspenção das aulas e a sanitização do ambiente. (…)

7 – COMBATE A MALÁRIA – Prefeitura de Rio Branco realiza Pesquisa de Cadastro de Criadouros no Controle da Malária na capital

