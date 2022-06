Prefeitura de Rio Branco vai assumir Vilas

vilas

Prefeito de Rio Branco recebe Incra e Secretaria de Agropecuária para articularem transferência de vilas para o município

O prefeito Tião Bocalom, recebeu na tarde desta quinta-feira, 9, em seu gabinete, o superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Sérgio Antônio, e o secretário Municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, para discutirem sobre a transferência das vilas Benfica, localizada no Km 55 da AC-40; e Itamaraty II, no Km 14, da estrada Transacreana, para a responsabilidade dessa gestão.

O prefeito ressalta a importância do Incra estar se dispondo a entregar as áreas para o município, para que seja feita a regularização fundiária e em seguida a entrega dos títulos para os moradores.

“A prefeitura vai, através da sua equipe de regularização fundiária, buscar as condições para que seja possível regularizar toda a área. É muita área, mas vamos correr atrás”, explica o prefeito.

O superintendente do Incra, informou que a parceria entre a prefeitura e o Instituto vem para fortalecer o agricultor. “A nossa ideia é estender o alcance do Incra através das prefeituras, agora com a de Rio Branco, para que seja possível atender com políticas públicas o homem do campo”, enfatizou Sérgio Antônio.

Além disso, o secretário da Seagro falou como será a logística da parceria. “Estamos fazendo um trabalho na zona rural, tanto de fomento, quanto de regularização dos que ainda estão sem títulos definidos. O Incra está cedendo o espaço e estamos colocando os nossos funcionários para fazer esse trabalho, em campo e na instituição”, concluiu Eracides.

(PMRB)

