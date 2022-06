comunicado

Prefeitura de Rio Branco (secretaria municipal de Educação)

Em tempos de pandemia e do novo cenário de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que assola todo o país, inclusive nosso Estado, é importante ligar o alerta e saber quando não levar as crianças ao ambiente escolar.

Assim como outras doenças, as gripes são doenças muito comuns entre crianças. Isso porque esses espaços reúnem muitas pessoas, entre estudantes e educadores, tornando fácil a proliferação de alguns microrganismos causadores de doenças.

Diante deste cenário, é importante que os pais e responsáveis mantenham o contato com a escola no caso de adoecimento dos seus filhos. Crianças doentes, devem ser mantidas em casa em observação para que recebam a atenção e cuidados necessários.

É uma responsabilidade dos pais e familiares não enviar o filho à escola caso apresente qualquer sintoma como febre, tosse, espirro, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, conjuntivite, vômito ou diarreia. Mesmo que seu filho tenha rinite ou asma, ele não deve comparecer à escola nos dias em que estiver em crise ou adoecido.

Todas as viroses como gripe, diarreia viral, meningite são comuns em ambientes escolares, podem ser transmitidas com facilidade porque aglomera muitas crianças. Além disso, há épocas mais propícias à disseminação de viroses como as transições de clima.

Precisamos nos unir para construirmos imediatamente uma solução que nos ajude a minimizar os danos ocasionados por esse período tão grave e inusitado pelo qual estamos passando. Temos que nos conscientizar de que todos somos parte desse movimento em busca de melhores condições e cuidados, propiciando ambiente seguro à vida das nossas crianças nas escolas e toda a comunidade escolar.

Nesse sentido, informamos que, com a finalidade de prevenção e cuidado, caso o aluno esteja com algum sintoma que possa indicar desconforto e cuidados com sua saúde, a escola entrará em contato com os responsáveis que deverão obrigatoriamente buscá-lo.

Contamos com a compreensão das famílias, uma vez que sempre prezamos pelo bem estar dos nossos alunos e colaboradores.

Respeitosamente,

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação

(PMRB)

