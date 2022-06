Quando o fracasso na economia não é surpresa…

fracasso

O pior ministro da economia do Brasil pede congelamento…trecho de Miriam Leitão abaixo na sua coluna de hoje…

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um grande crítico de todos os planos econômicos. Inclusive, do Plano Real, que deu certo e não congelou preços. Mas, agora, virou cabo eleitoral do presidente e por isso foi às raias do absurdo. Pediu para empresários do setor de supermercados para congelar os preços até ano que vem.

(…)

Daqui, sigo eu:

Se a ‘liberdade nos preços’ não consegue estabilizá-los, como supõe a teoria dominante, imagina neste mesmo liberalismo se funcionaria o congelamento…tem efeito contrário devido à anarquia na economia causada pela incompetência e modelo (excludente) adotados por Paulo Guedes e Bolsonaro.

É o fracasso em síntese!

No governo e na economia!

Tema de aula para o professor Porfiro em oestadoacre, live!

J R Braña B.

