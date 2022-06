cisnes

O talento e a suavidade transformam tudo….até um piso duro e feio de asfalto…Lil Buck é o nome desse que é mais que um dançarino…mas um mágico que faz coisas reais…

Música: Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan

Artista: Yo-Yo Ma

